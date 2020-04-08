Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
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В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 13:51

Счет за отопление на фоне коронавируса поразил россиянина

Рамблервчера в 03:47

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

Московский Комсомолецвчера в 09:45

Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса

КП - Сыктывкарвчера в 06:23

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

Ридусвчера в 04:41

«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

Царьградвчера в 11:35

Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

КМВ Новостивчера в 03:30
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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 07 апреля в 04:55
Общество

ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети

Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости вчера в 02:27
Политика

Песков ответил на предложения дипломатов из США обменять Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывших американских послов обменять Крым и вывести войска из самопровозглашенные ЛНР и ДНР в обмен на отмену санкций.
SM News вчера в 06:01
Хоккей

Александр Овечкин стал автором лучшего российского гола в истории НХЛ

На русскоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) опубликовали рейтинг самых лучших российских голов, в который вошли 10 игроков.
Piter.tv вчера в 02:56
Авто

Hyundai Solaris получил в России новую безопасную версию

Ограниченная версия седана Solaris — PROSAFETY — получила расширенный пакет средств пассивной и активной безопасности.
Тарантас Ньюс 07 апреля в 09:27
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru вчера в 20:22
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Армия и оружие

В России закончили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Как сообщает МедиаПоток, артиллерийское орудие «Малка» является самым мощным в мире.
МедиаПоток 07 апреля в 09:45
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Наука

Управляемая зарядом 3D-печать помогла создать тактильный сенсор

N+1 вчера в 10:44
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Политика

Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19

Регионам Северного Кавказа, Забайкальскому краю, Мордовии и Марий Эл будет непросто справиться с угрозой распространения коронавирусной инфекции, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
РИА Новости вчера в 15:58
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Общество

Гость Соловьева заявил о связи коронавируса с контролем планеты

Появление коронавируса связано с изменением контроля за планетой.
Neva.Today вчера в 04:26
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Футбол

Гендиректор Бундеслиги: «Трансферный рынок ждет коллапс»

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на летнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 16:29
Здоровье

Онкобольная решила отправить в отставку главу Минздрава Хакасии

Может быть, если ни у здания правительства, то в сводках новостей власти Хакасии все же обратят внимание на ее крик о помощи и помогут.
ИА Хакасия 06 апреля в 01:30
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
РИА Новости вчера в 22:10
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