Коронавирус
Газета.RuЖители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
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Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч
Московский Комсомолецвчера в 09:45
Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса
КП - Сыктывкарвчера в 06:23
Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей
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