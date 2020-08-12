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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Участники акции громко выражали возмущение, когда по проспекту прошла военная техника. По словам участниц акций, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в республике. Массовые акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента.В источнике
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Коммерсантъ

У белорусского посольства в Москве выстроилась «цепь солидарности»

Коммерсантъвчера в 13:19
Взгляд.ру

Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

Взгляд.рувчера в 12:50
Московский Комсомолец

Люди выстроились в «цепь солидарности» в Москве у посольства Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 12:49
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русскомвчера в 12:42
Комсомольская правда

Десятки человек выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

Комсомольская правдавчера в 13:17
РИА Новости

У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

РИА Новостивчера в 12:33
News.ru

Жители Белоруссии надели белое и выстроились в «цепи солидарности»

News.ruвчера в 09:42

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении
REGNUMвчера в 14:47
278

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, белорусского посла в Праге вызвали в МИД для объяснения недавнего заявления президента Александра Лукашенко о том, что протестными мероприятиями руководят из Чехии.
Московский Комсомолец18:45

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудил с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии необходимость «сильного европейского ответа» на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 06:20
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПотоквчера в 07:10
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Минздрав ввел дополнительные выплаты для медиков за выявление рака

Медицинские работники, которые в ходе диспансеризации выявили у пациента злокачественную опухоль, будут получать по 1 тыс. рублей за каждый случай, соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции.
Rambler News Serviceвчера в 05:59
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