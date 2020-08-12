Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости
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Участники акции громко выражали возмущение, когда по проспекту прошла военная техника. По словам участниц акций, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в республике. Массовые акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента.В источнике
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