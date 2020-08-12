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РБК
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБК09:45
Интерфакс

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

Интерфакс07:08
Znak.com

Сотни женщин в белом вышли в Минске на мирную акцию протеста

Znak.com05:35
РИА Новости

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

РИА Новости05:56
Коммерсантъ

В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия

Коммерсантъ05:38
ТАСС

В Минске сотни девушек с цветами провели акцию в знак солидарности с оппозицией

ТАСС06:09
Газета.Ru

250 женщин вышли в знак протеста в центре Минска против грубых действий силовиков

Газета.Ru05:33
КП - Беларусь

Цветы, шарики и иконы: в Гомеле женщины провели мирную акцию протеста против насилия

КП - Беларусь09:19

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
РИА Новости09:36
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Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
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ВФЛА получит субсидию на выплату долга перед World Athletics

В ведомстве отметили, что к числу приоритетов в его деятельности относятся развитие лёгкой атлетики, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics.
News.ru08:01

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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