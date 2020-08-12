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РБК
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков

Коммерсантъ10:27
Lenta.ru

Белорусы выстроились в «цепи солидарности» против Лукашенко

Lenta.ru09:55
Газета.Ru

В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ru08:39
Эхо Москвы

Жители белорусских городов начали собираться в живые цепи на улицах

Эхо Москвы09:32
Дождь

В нескольких городах Беларуси женщины встали в цепи в поддержку пострадавших протестующих

Дождь09:25
РИА Новости

В Минске выстроилась «цепь солидарности»

РИА Новости09:25
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБК09:45

Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
Иртыш — Чертаново 1:2
RT на русском11:10

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
3

Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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