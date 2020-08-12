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РБК
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русском12:42
Эхо Москвы

Жители белорусских городов начали собираться в живые цепи на улицах

Эхо Москвы09:32
Коммерсантъ

В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков

Коммерсантъ10:27
Lenta.ru

Белорусы выстроились в «цепи солидарности» против Лукашенко

Lenta.ru09:55
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБК09:45
РИА Новости

У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

РИА Новости12:33
Газета.Ru

В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ru08:39

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
РИА Новости11:16
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьер10 августа в 15:01
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ВФЛА выплатила World Athletics штраф в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) 6,31 миллиона долларов, которые должна была выплатить в качестве штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
РИА Новости12:06

Государство частично погасило ипотеку около 72 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. российских семей, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, получили господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного долга.
PenzaNews10 августа в 08:00
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