Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
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Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.В источнике
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