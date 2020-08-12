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Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Несколько десятков человек вышли на улицы Минска и выстроились в «цепь солидарности» вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уречье. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». Отмечается, что собравшиеся выступали против насилия со стороны белорусских силовиков.В источнике
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Коммерсантъ

В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков

Коммерсантъвчера в 10:27
ТАСС

Женщины выстроились на улицах городов Белоруссии в «цепочки солидарности»

ТАССвчера в 13:23
Говорит Москва

СМИ: в белорусских городах люди начали вставать в «живые цепи»

Говорит Москвавчера в 11:52
Lenta.ru

Цепи протестующих против жестокости белорусов с цветами сняли на видео

Lenta.ruвчера в 12:09
Эхо Москвы

Жители Белоруссии четвертый день подряд выходят на акции протеста против итогов президентских выборов

Эхо Москвывчера в 15:04
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБКвчера в 09:45
Газета.Ru

В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ruвчера в 08:39

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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