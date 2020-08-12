Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Смотрите также
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
Стали известны имена наставников нового сезона проекта «Голос 60+»
Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице
В Белоруссии за сутки задержали еще 700 участников протестов
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
Аксенов поручил уволить главу «Крымавтодора»
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах
В Белоруссии приземлились три VIP-самолета ВКС России
Universal снимет сиквел «47 ронинов» с Киану Ривзом
В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
Акции протеста продолжаются в Белоруссии четвертые сутки
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
В США не исключают введение санкций против Белоруссии
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице
Несколько десятков человек вышли на улицы Минска и выстроились в «цепь солидарности» вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уречье. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». Отмечается, что собравшиеся выступали против насилия со стороны белорусских силовиков.В источнике
Подробнее о событии
В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков
Коммерсантъвчера в 10:27