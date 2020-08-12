Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
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Отмечается, что собравшиеся выступали против насилия со стороны белорусских силовиков. Многие из участников акции были в белых элементах одежды, люди держали в руках цветы и размахивали ими, а также возложили на обочину проспекта. Среди собравшихся было много женщин.В источнике
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