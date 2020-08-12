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Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Отмечается, что собравшиеся выступали против насилия со стороны белорусских силовиков. Многие из участников акции были в белых элементах одежды, люди держали в руках цветы и размахивали ими, а также возложили на обочину проспекта. Среди собравшихся было много женщин.В источнике
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РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБКвчера в 09:45
Эхо Москвы

Жители Белоруссии четвертый день подряд выходят на акции протеста против итогов президентских выборов

Эхо Москвывчера в 15:04
ТАСС

Женщины выстроились на улицах городов Белоруссии в «цепочки солидарности»

ТАССвчера в 13:23
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русскомвчера в 12:42
Московский Комсомолец

Кадры живых цепей из белорусов заполнили соцсети

Московский Комсомолец08:05
РИА Новости

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РИА Новостивчера в 09:25
Газета.Ru

В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ruвчера в 08:39

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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В Первомайском психоневрологическом интернате Череповца выявлена вспышка коронавируса

Напомним, что в мае 2020 года вспышка COVID-19 была выявлена в детском отделении Вологодской областной психиатрической больницы, расположенной в посёлке Кувшиново.
Премьер-новости за неделю08:50