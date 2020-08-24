Жители каких регионов России чаще всего покупают жилье в ипотеку

Лидером оказался Ямал: здесь около тридцати человек из тысячи берут ипотеку - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране. Совсем немного отстают соседи - Тюменская область и Югра, где кредит на недвижимость берут 27,6 и 27,4 человека на тысячу, соответственно.