Жители каких регионов России чаще всего покупают жилье в ипотеку
Лидером оказался Ямал: здесь около тридцати человек из тысячи берут ипотеку - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране. Совсем немного отстают соседи - Тюменская область и Югра, где кредит на недвижимость берут 27,6 и 27,4 человека на тысячу, соответственно.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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