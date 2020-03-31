Коронавирус
Вести.RuЖители московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом решении мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте. Как пояснил градоначальник, уже начатые работы в домах будут завершены, а вот новые пока начинаться не будут.
Читать в источнике
Оценить394
На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТелеканал 360° 03:11
с чего всё началось
Такое решение, пишет мэр в своем блоге, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.Российская газета03:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Политика
Трамп планирует отправить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте направить его стране медицинскую помощь на $100 миллионов в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей
Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
Культура
Ковальчук, Миронова и Кравченко стали народными артистами
Актеры Анна Ковальчук, Мария Миронова и Алексей Кравченко получили звание народного артиста Российской Федерации.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия
Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Общество
В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта
В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Общество
В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Общество
«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России
Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Киберспорт
Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»
Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
Общество
Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых
Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Энергетика
Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.