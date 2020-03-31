с чего всё началось

На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом решении мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте. Как пояснил градоначальник, уже начатые работы в домах будут завершены, а вот новые пока начинаться не будут.

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Политика Трамп планирует отправить Италии медицинскую помощь на $100 млн Президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте направить его стране медицинскую помощь на $100 миллионов в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Общество Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.

Политика Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.

Общество В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.

Общество «Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Экономика Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.