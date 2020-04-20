Общество
ИнтерфаксЖители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. Согласно иску, ВОЗ обвиняется в грубой халатности.
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с чего всё началось
Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали коллективный иск в федеральный суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает New York Post.Коммерсантъ03:35
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К ВОЗ предъявили иск жители пострадавшего от коронавируса округа Нью-Йорка
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