с чего всё началось

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. Согласно иску, ВОЗ обвиняется в грубой халатности.

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,3K

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 769

Происшествия Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин В декабре 2018 года стало известно, что Куприянова сняли с должности начальника ИК-14 после проверки сотрудниками ФСИН данной колонии. 37

Общество В Кремле прокомментировали виртуальные митинги Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса». 1,1K

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,1K

Происшествия В Ульяновске главный внештатный эпидемиолог заразилась коронавирусом Ульяновск, 21 апреля 2020, 14:19 — REGNUM В Ульяновской области новой коронавирусной инфекцией заразилась главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Фирдауса Сайфутдинова, сообщает «Российская газета». 1

Общество Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли. 80

Экономика Греф назвал дату пика коронавируса в России Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. 91

Общество Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 169

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 176

Биатлон СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.

Общество Стало известно о продлении режима самоизоляции в России Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая. 4,9K

Здоровье Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.

Происшествия Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. 106

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,2K

Шоу-бизнес Обнародована личная переписка принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри предоставили суду документы, которые проливают свет на их отношения с Томасом Марклом, отцом герцогини Сассекской.

Шоу-бизнес Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием. 5