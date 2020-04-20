Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. Согласно иску, ВОЗ обвиняется в грубой халатности.
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с чего всё началось
Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали коллективный иск в федеральный суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает New York Post
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Коммерсантъ03:35

Подробнее о событии

Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии

РБК03:14

Fox: в Нью-Йорке подали иск против ВОЗ

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Жители пригорода Нью-Йорка подали на ВОЗ в суд из-за халатности с COVID-19

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Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ, обвинив в халатности с COVID-19

РИА Новостивчера в 23:26

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Московский Комсомолецвчера в 22:26

Жители округа Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ

Эхо Москвывчера в 22:04

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Интерфаксвчера в 20:07
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Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

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Общество

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Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин

В декабре 2018 года стало известно, что Куприянова сняли с должности начальника ИК-14 после проверки сотрудниками ФСИН данной колонии.
Lenta.ru 06:36
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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REGNUM 07:11
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Происшествия

В Ульяновске главный внештатный эпидемиолог заразилась коронавирусом

Ульяновск, 21 апреля 2020, 14:19 — REGNUM В Ульяновской области новой коронавирусной инфекцией заразилась главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Фирдауса Сайфутдинова, сообщает «Российская газета».
REGNUM 07:19
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Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
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Общество

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Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
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Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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Газета.Ru 05:57
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Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $20

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
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Минпросвещения: Выпускники сдадут ЕГЭ в своих школах

Напомним, раньше ребята приходили сдавать ЕГЭ в другие школы своего города или области.
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