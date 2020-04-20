с чего всё началось

Иск подали американцы Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа, проживающие в одном из самых пострадавших от коронавируса округов США. Дело "Клинг и другие против ВОЗ" рассматривается окружным судом Соединенных Штатов Америки в Южном округе Нью-Йорка.

Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ из-за коронавируса

Происшествия В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. 2

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 1K

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,3K

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Энергетика Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay «Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook. 696

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 16

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных.

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Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Происшествия В Курской области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом Курск, 21 апреля 2020, 11:46 — REGNUM В Курской области 21 апреля подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Шоу-бизнес Борис Смолкин рассказал о тайном романе с Ольгой Прокофьевой Выяснилось, что Смолкин и Прокофьева и вправду закрутили роман в действительности. Об этом рассказал сам актер Борис Смолкин.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K

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Общество Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией Названы тройки лучших регионов России, власти которых приняли наиболее эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.