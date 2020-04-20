Общество
Planet TodayЖители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ из-за коронавируса
Иск подали американцы Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа, проживающие в одном из самых пострадавших от коронавируса округов США. Дело "Клинг и другие против ВОЗ" рассматривается окружным судом Соединенных Штатов Америки в Южном округе Нью-Йорка.
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с чего всё началось
Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали коллективный иск в федеральный суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает New York Post.Коммерсантъ03:35
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К ВОЗ предъявили иск жители пострадавшего от коронавируса округа Нью-Йорка
Московский Комсомолецвчера в 22:26
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Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Энергетика
Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных.
Lenta.ru 03:37
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Культура
Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении
Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении.
Evo-rus.com 04:27
Футбол
«Газпром Арену» предложили использовать как госпиталь для больных коронавирусом
Напомним, что ранее "Газпром" предоставил площадку в выставочном комплексе "Ленэкспо" для временного размещения госпиталя.
Neva.Today 04:45
Здоровье
Два отделения больницы во Владивостоке закрыли из-за коронавируса
Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин.
EastRussia 00:00
Происшествия
В Курской области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 21 апреля 2020, 11:46 — REGNUM В Курской области 21 апреля подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:46
Культура
Андрей Макаревич расколол россиян на два «биологических вида»
Музыкант отметил чёткое разделение населения на два «биологических вида».
ToDay News Ufa вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Борис Смолкин рассказал о тайном романе с Ольгой Прокофьевой
Выяснилось, что Смолкин и Прокофьева и вправду закрутили роман в действительности. Об этом рассказал сам актер Борис Смолкин.
RuNews24.ru 04:57
Армия и оружие
В Волгограде военные приступили к дезинфекции тракторного завода
НовостиВолгограда.ру 03:34
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.
REGNUM 03:45
Футбол
Назван самый техничный футболист за всю историю. Месси лишь пятый, Неймар и Роналду не попали в топ-10
Топ-10 самых техничных футболистов за всю историю по версии GiveMeSport: 1. Диего Марадона 2. Роналдинью 3. Йохан Кройфф 4. Зинедин Зидан 5. Лионель Месси 6. Джордж Бест 7. Тьерри Анри 8. Андрес Иньеста 9. Андреа Пирло 10.
Матч ТВ 00:20
Здоровье
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 03:46
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса
Всего во Владимирской области зафиксировано 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:27
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией
Названы тройки лучших регионов России, власти которых приняли наиболее эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Ридус 04:41
Политика
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов.
RT на русском 03:38
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58