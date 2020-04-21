Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. Согласно иску, ВОЗ обвиняется в грубой халатности.
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Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Газета.Ru02:08

Fox: в Нью-Йорке подали иск против ВОЗ

ТАСС01:35

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Интерфаксвчера в 20:07

Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ, обвинив в халатности с COVID-19

РИА Новостивчера в 23:26

К ВОЗ предъявили иск жители пострадавшего от коронавируса округа Нью-Йорка

Московский Комсомолецвчера в 22:26

Жители округа Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ

Эхо Москвывчера в 22:04

Жители пригорода Нью-Йорка подали на ВОЗ в суд из-за халатности с COVID-19

Известия00:38
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Общество

Расширен список отраслей, пострадавших от коронавируса

В субботу правительство России расширило список отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса.
ИА БанкИнформСервис вчера в 05:51
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Технологии

Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте

Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Общество

В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии

Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
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Общество

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель

Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
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Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости вчера в 09:14
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Кино

На фоне коронавируса перенесли премьеру нового «Бэтмена»

Актуальные Новости 01:44
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Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
46
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Здоровье

В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в интервью журналистам о 45 новых выявленных случаях коронавируса в республике.
Моя Удмуртия вчера в 02:51
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Авто

Появились «живые» фото нового Haval H5

Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
4
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
4
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
5
Экономика

Госдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок

Как сообщает газета The Washington Post, расходы федерального бюджета США в текущем году превысят доходы на 4 триллиона долларов.
Российская газета 19 апреля в 02:56
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Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
11
Политика

В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
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Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
8
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал вчера в 10:01
61
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
1K
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
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Общество

Белгородская область не попала в число регионов с приростом населения

По подсчётам аналитиков, за 2017−2019 гг. убыль населения в Белгородской области составила 0,2 %. Естественная убыль за это время – 19,8 тыс. человек.
Бел.Ру вчера в 06:21
382
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
80
Политика

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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