Общество
Аргументы неделиЖители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой. Обитатели поселка "Сибирская долина", вышедшие на трассу, сообщили, что вода поступает с перебоями, "пахнет канализацией", очень жесткая и грязная.
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Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу и требуют воды в их поселок
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Интернет
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Компания Google планирует реализовать функцию автоматического удаления истории местоположений пользователя, а также особенностей применения Ютуб, сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
ToDay News Ufa 03:48
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Общество
Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
Общество
Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян
Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
Общество
В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
REGNUM 02:38
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, из них 32 человека проходят лечение в медучреждениях региона, 29 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
ИА Красная Весна 04:03
Автоспорт
В трансляциях Формулы 1 появится новая графика
В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 23 июня в 04:05
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Политика
Анализ показал отсутствие коронавируса у президента Киргизии
Президент Киргизии, прибыв в Москву, 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус.
ТАСС 02:27
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Происшествия
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту
Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
РИА Новости 00:00
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Футбол
«Манчестер Сити» пытается продлить контракт с Сане
Контракт Сане с «горожанами» рассчитан до лета 2021-го года. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова купить игрока за 40 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 03:22
Здоровье
За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 833 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июня в 04:19
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы
Очевидец из числа офицеров МВД, следивших за порядком на исходной позиции в районе Манежной площади Москвы, рассказал о событиях, предшествовавших задержанию солдата-провокатора на параде Победы.
Lenta.ru 04:03
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
В Крыму зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 23 июня в 07:09
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58