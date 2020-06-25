Общество
Аргументы неделиЖители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой. Обитатели поселка "Сибирская долина", вышедшие на трассу, сообщили, что вода поступает с перебоями, "пахнет канализацией", очень жесткая и грязная.
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Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу и требуют воды в их поселок
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Экономика
Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу
Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.
ИА Хакасия 05:07
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Происшествия
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Кино
Фильм «Унесенные ветром» вернули на сервис HBO Max
Фильм «Унесенные ветром», снятый по книге Маргарет Митчелл, снова можно смотреть на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 06:09
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Футбол
РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы
С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.
АиФ Краснодар 06:41
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Политика
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Культура
Министр культуры России посетила ЦУМ в Волгограде
Кривое-зеркало.ру 06:31
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
Газета Культура 06:56
Футбол
Тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что игроки его команды сдали положительные тесты на коронавирус сразу после прилёта с матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1).
RT на русском 07:10
Гаджеты
Переоценка ценностей: Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах AMD должны стоить дороже, чем на Intel
Компания сообщила, что пошла на такой шаг для того, чтобы ноутбуки на базе чипов Intel могли составить хоть какую-то конкуренцию системам, построенным на базе новейших высокопроизводительных мобильных процессоров AMD Renoir H-серии.
3DNews 06:55
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Футбол
«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки
Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
Матч ТВ 03:03
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Происшествия
Подросток погиб под дорожным катком в Тулуне в первый рабочий день
В Иркутской области 16-летний подросток погиб под дорожным катком во время укладки асфальта.
РЕН ТВ 04:04
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.
Piter.tv 02:54