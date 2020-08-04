Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
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Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками. Это Тува, Ставропольский и Забайкальский края, Еврейская автономная область и Иркутская область.В источнике
С чего всё началось
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:58
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