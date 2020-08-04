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Коммерсантъ

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками. Это Тува, Ставропольский и Забайкальский края, Еврейская автономная область и Иркутская область.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:58
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RT на русском

Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

RT на русском02:44
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор назвал регионы с опасным облучением радоном

Московский Комсомолец00:33
Газета.Ru

Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном

Газета.Ru02:03
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, где есть риск облучиться радоном

Телеканал 360°01:59
РБК

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

РБК00:44
Lenta.ru

Названы российские регионы с повышенным уровнем радиации

Lenta.ru02:14
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

РИА Новости23:58
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
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Разработчики ProtonMail заявили, что Apple держит всех нас в заложниках

Атаки на Windows Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Руководство защищенного почтового сервиса ProtonMail выступило с резкой критикой в адрес Apple, заявив, что компания злоупотребляет своим рыночным положением, используя App Store для контроля над пользователями и борьбы с конкурентами.
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RuNews24.ruвчера в 11:20
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

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