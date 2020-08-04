Общество
РидусЖители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
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с чего всё началось
Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 23:58
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