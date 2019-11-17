Политика
REGNUMЖители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси
Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» из регионов 17 ноября утром направились в Тбилиси для того, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, запланированной в центре столицы. Из регионов в Тбилиси едут и сторонники «Альянса патриотов Грузии».
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Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС 08:39
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Экономика
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Происшествия
В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Финансы
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Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ.
Происшествия
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Политика
Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным
Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.