Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.

Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» из регионов 17 ноября утром направились в Тбилиси для того, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, запланированной в центре столицы. Из регионов в Тбилиси едут и сторонники «Альянса патриотов Грузии».

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Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

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Происшествия В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования».

Общество «Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

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Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.

Политика Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

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