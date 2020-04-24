Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.

с чего всё началось

Жители российских регионов могут самостоятельно оформить себе рабочий пропуск сроком на 24 часа. При этом, если электронный пропуск будет оформлен через работодателя, то его срок будет увеличен до окончания режима самоизоляции.

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

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