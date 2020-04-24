Общество
Газета.RuЖители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Жители российских регионов могут самостоятельно оформить себе рабочий пропуск сроком на 24 часа. При этом, если электронный пропуск будет оформлен через работодателя, то его срок будет увеличен до окончания режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.РБК01:30
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