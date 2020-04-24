Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

"СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится", — отметил Качанов. Ранее в Минкомсвязи сообщили, что цифровые пропуска внедрят в 21 российском регионе.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.
РБК01:30

Подробнее о событии

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Газета.Ru09:09

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Российская газета03:59

Цифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на сутки

ТАСС03:43

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

РИА Новости03:16

В регионах рабочие пропуска будут выдавать на 24 часа

RT на русском04:03

Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в российских регионах

Lenta.ru02:31

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

РБК01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:30, Ашберн
Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Известия вчера в 07:04
161
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
311
Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
495
Футбол

Кокорин рассказал, за какой клуб хотел бы выступать

Газета.Ru 14:59
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,7K
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
363
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
15
Общество

СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
535
Экономика

Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
30
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
1,4K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
3,6K
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru вчера в 11:54
4
Авто

Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

SpeedMe 22 апреля в 23:27
125
Экономика

Глеб Никитин предложил расширить меры поддержки российского автопрома

Еще одной мерой поддержки может стать закупка подвижного состава для региональной системы общественного транспорта.
Ньюс-НН 12:51
3
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
3
Политика

Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
23
Политика

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости 13:50
79
Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
6
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
564
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
1K
Общество

Оценена угроза повторного заражения россиян коронавирусом

Около 5-10 процентов россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 14:50
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
990
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
156
Единоборства

Майк Тайсон намерен вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru 13:23
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
84
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Газета.Ru 09:37
74
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
193
Здоровье

За сутки в Челябинской области выявили коронавирус у 72 человек

В Челябинской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса.
АиФ Челябинск 03:16
136
Общество

Россиянам предложили сказать спасибо Ротенбергу за Крымский мост

На видео женщина пожаловалась на критику проекта строительства моста, который обошелся в 227,92 млрд рублей.
Infox.ru 06:50
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное