Общество
РИА НовостиЖители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
"СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится", — отметил Качанов. Ранее в Минкомсвязи сообщили, что цифровые пропуска внедрят в 21 российском регионе.
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с чего всё началось
Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.РБК01:30
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