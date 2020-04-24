Будьте в Плюсе
Главное
Общество
Ещё 
США
Общество
Ещё 
Интересное
Общество
Ещё 
Политика
Общество
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Общество
Ещё 
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
The Penza Post
  • Дождь1:05
  • Мой Брянск2:11
  • Городовой1:00
Смотрите также
"СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится", — отметил Качанов. Ранее в Минкомсвязи сообщили, что цифровые пропуска внедрят в 21 российском регионе.В источнике
Оценить
2K
1,7K
С чего всё начиналось
alt

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.
РБК 01:30
Подробнее о событии
alt

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Газета.Ru 09:09
alt

В регионах рабочие пропуска будут выдавать на 24 часа

RT на русском 04:03
alt

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

РИА Новости 03:16
реклама
Главное