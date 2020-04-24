Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

"СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится", — отметил Качанов. Ранее в Минкомсвязи сообщили, что цифровые пропуска внедрят в 21 российском регионе.