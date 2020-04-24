Общество

РБКРБКЖители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
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с чего всё началось

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.
РБК01:30

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В Минкомсвязи разъяснили принцип действия рабочих пропусков в регионах

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Работающим жителям России разрешат оформить цифровой пропуск только на 12 часов

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Газета.Ru02:27

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

РБК01:30
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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Общество

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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
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Общество

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Глава региона признал, что такой сценарий возможен. Тем не менее, власти ещё думают над внедрением системы в жизнь.
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Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

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Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

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Общество

Рекордная безработица привела к массовому голоду в США

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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

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Lenta.ru вчера в 21:04
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Армия и оружие

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Энергетика

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Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
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Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
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Общество

Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии

Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов.
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Общество

Внесены изменения в режим повышенной готовности в Тульской области

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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

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Происшествия

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Общество

Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

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Общество

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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
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Опыт дистанционного обучения будет использоваться в российских школах, но не заменит традиционную систему образования.
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Политика

Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить должность вице-премьера по реформам в правительстве Украины.
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