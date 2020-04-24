Общество
Моя Москва.онлайнЖители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова.
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с чего всё началось
Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.РБК01:30
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