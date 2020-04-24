Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЖители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.
РБК01:30

Подробнее о событии

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Газета.Ru09:09

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

РБК01:30

Цифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на сутки

ТАСС03:43

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

РИА Новости03:16

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Российская газета03:59

Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в российских регионах

Lenta.ru02:31

В регионах рабочие пропуска будут выдавать на 24 часа

RT на русском04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции

ToDay News Ufa 13:13
97
Футбол

Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти

Российская газета 16:33
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Космос

Рой мух-роботов отправит NASA на Марс

Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 22 апреля в 15:29
1
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала апартаменты в «Москва-Сити»

В своем аккаунте в Instagram Светлана выложила ряд снимков своих апартаментов. Квартира расположена на высоких этажах в «Москва-Сити».
Bimru.ru 03:49
1
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
1,2K
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
339
Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
31
Происшествия

В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
3
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
78
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
67
Культура

Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Российская актриса Чулпан Хаматова ответила на проклятья из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
ФАН вчера в 04:13
1K
Происшествия

Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации

С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
10
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
3
Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 14:44
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
699
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
201
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
2K
Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия 16:24
14
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 Youth Edition порадует разъемом 3,5 мм и технологией AR

Новый постер демонстрирует не только лицевую панель с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, он также подтверждает наличие стандартного разъема 3,5 мм для подключения наушников, который находится на верхней панели.
iXBT.com вчера в 23:41
1
Футбол

«Копетдаг» — «Ахал»: кому отдать предпочтение?

Все про Спорт ру 12:11
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
1,4K
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
2
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,2K
Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
5,4K
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
1,4K
Космос

Китай представил название для своего первого полета на Марс

Evo-rus.com 15:03
2
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
32
Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
5
Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное