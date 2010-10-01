Общество
URA.RuЖительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами. Из толпы он услышал слова: «А возьмите меня замуж!». Путин сначала несколько растерялся, а затем недолго поговорил с девушкой, после чего она его поблагодарила.
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«Он мне давно нравился»: жительница Иванова рассказала, почему хочет замуж за Путина
КП - Ярославльвчера в 12:28
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Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Единоборства
Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.
Общество
Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Происшествия
В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом
Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Футбол
Салах – первый после Оуэна в «Ливерпуле» с 20+ голами в 3 сезонах подряд. У него 70 мячей в 100 матчах АПЛ
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака
Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
Общество
«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией
Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Футбол
«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек
В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля.
Авто
Новая Lada Largus получит линзованную оптику
Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Общество
Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Власти Исландии объявили режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Политика
Захарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно.
Политика
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.