Общество

URA.RuURA.RuЖительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами. Из толпы он услышал слова: «А возьмите меня замуж!». Путин сначала несколько растерялся, а затем недолго поговорил с девушкой, после чего она его поблагодарила.
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Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

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Россиянка объяснила предложение Путину о браке

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Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина

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Жительница Иванова объяснила желание выйти замуж за Путина

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«Он мне давно нравился»: жительница Иванова рассказала, почему хочет замуж за Путина

КП - Ярославльвчера в 12:28
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Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Агентство Москва 05:26
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
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Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным

10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
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Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

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Единоборства

Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.
Известия 08:01
Общество

Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы

Народные новости 03:01
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Происшествия

В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом

Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.
Тульские новости 05:20
Политика

Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Известия 05:59
Футбол

Салах – первый после Оуэна в «Ливерпуле» с 20+ голами в 3 сезонах подряд. У него 70 мячей в 100 матчах АПЛ

Sports.ru 08:05
Здоровье

Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака

Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
iReactor 07:39
Общество

«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Salt Mag вчера в 10:12
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«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:05
Происшествия

Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля.
Российская газета 08:20
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Новая Lada Largus получит линзованную оптику

Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
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Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину

Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Живая Кубань 05 марта в 15:35
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Власти Исландии объявили режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с распространением нового коронавируса.
iReactor вчера в 23:37
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Военное дело вчера в 08:19
Политика

Захарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно.
News.ru 08:12
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Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 05:52
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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