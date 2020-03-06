Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники. Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города. "А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.
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Ивановская девушка, которая попросила Путина взять ее замуж, оказалась актрисой

Частник.Ru12:07

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

РБК08:33

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

IvanovoNews09:07

Предложившая Путину взять ее в жены россиянка рассказала о беседе с ним

Газета.Ru12:18

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

РИА Новости08:32

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Интерфакс08:21

Жительница Иваново озадачила Путина просьбой взять ее замуж

Московский Комсомолец08:19
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

RT на русском 11:05
Общество

Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Газета.Ru 12:05
Общество

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Ведомости 12:06
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru вчера в 11:50
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости вчера в 11:21
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Энергетика

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Коммерсантъ 11:50
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Футбол

Нани: сказал Фернандешу: «Не иди в „Манчестер Сити“. Переходи в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.
Чемпионат 12:18
Общество

Организатор «Евровидения» не исключил смену формата из-за коронавируса

Нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены формата конкурса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают голландские СМИ со ссылкой на пресс-службу NPO.
РБК 07:13
Политика

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
Гаджеты

До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000

Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Игромания.ру 05:28
Армия и оружие

Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Российская газета 08:41
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости вчера в 18:34
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ 08:28
Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
РИА Новости 10:44
Политика

В Кремле объяснили странный фон для беседы президентов России и Турции

Аргументы недели 11:13
Общество

Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Lenta.ru 08:52
Политика

Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу

Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу.
Известия 10:33
Общество

«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
РИА Новости 06:41
Общество

Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:17
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия 07:51
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
МКБ-11 06:54
Политика

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
Слово и Дело 11:04
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