Политика
РИА НовостиЖительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники. Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города. "А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.
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Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Энергетика
Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Футбол
Нани: сказал Фернандешу: «Не иди в „Манчестер Сити“. Переходи в „Манчестер Юнайтед“»
Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.
Общество
Организатор «Евровидения» не исключил смену формата из-за коронавируса
Нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены формата конкурса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают голландские СМИ со ссылкой на пресс-службу NPO.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
Политика
В Кремле объяснили странный фон для беседы президентов России и Турции
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Политика
Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу
Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Общество
Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России
Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Наука
Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
Политика
Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.