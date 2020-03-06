Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники. Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города. "А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.

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