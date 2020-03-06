Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники. Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города. "А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.
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Ивановская девушка, которая попросила Путина взять ее замуж, оказалась актрисой

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Попросившая Путина взять ее в жены девушка рассказала о беседе с ним

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Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

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Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

РИА Новости08:32

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

IvanovoNews09:07

Жительница Иваново озадачила Путина просьбой взять ее замуж

Московский Комсомолец08:19
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Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
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К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
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38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
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Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу.
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