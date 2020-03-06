Политика

YA62.ruYA62.ruВ Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта. Во время общения одна из горожанок попросила президента взять ее в жены, передает .
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