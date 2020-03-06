Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта. Во время общения одна из горожанок попросила президента взять ее в жены, передает .

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Политика Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.

Общество В Москве началось проектирование инфекционного корпуса 5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Хоккей «Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.