Политика
YA62.ruВ Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта. Во время общения одна из горожанок попросила президента взять ее в жены, передает .
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В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве
Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»
Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Политика
Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой
Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.
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В Steam можно бесплатно получить постапокалиптическое приключение The Uncertain: Last Quiet Day
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Хоккей
«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф
Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Армия и оружие
Генштаб РФ пошутил на учениях «Запад-2017» и заставил белорусов паниковать
Лидер запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий заявил о том, что российский генштаб якобы жестоко разыграл Минобороны страны на совместных учениях «Запад-2017».
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и известные песни
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.