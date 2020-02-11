Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

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