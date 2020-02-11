Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде. На запись пожаловалась посетительница медучреждения. По данным следователей, указание об установке оборудования дал главный врач больницы.

Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

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