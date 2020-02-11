Общество

News.ruNews.ruЖительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде. На запись пожаловалась посетительница медучреждения. По данным следователей, указание об установке оборудования дал главный врач больницы.
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В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации

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СКР: В Калининграде проверят женскую консультацию на наличие камер в кабинетах гинекологов

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В Калининграде разгорелся скандал из-за установки видеокамер в кабинетах гинекологов

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