Происшествия
ИзвестияЖительница Москвы 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Женщина в Москве 20 минут удерживала за руку свою выпавшую из окна жилого дома на соседку. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Соседка 20 минут держала за руку женщину, которая выпала из окна на Большой Черкизовской улице в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, женщина 60–65 лет сорвалась с высоты 4-го этажа.РЕН ТВ04:14
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Москвичка поймала выпавшую из окна соседку и 20 минут держала ее за руку
Общественное телевидение России06:22
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Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
Боевики Гнатова из 36-й бригады открывали огонь 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Куликово, Новая Таврия, Безыменное, Ленинское, Коминтерново и Саханка.
Rusvesna.su 11 октября в 08:39
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Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
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Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
Vprognoze.ru 13:55
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Кубань 24 10 октября в 17:52
Здоровье
Минздрав предложил привлекать мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России Министерство здравоохранения России предложило привлечь зарубежных специалистов, сообщают «Известия».
Ivbg.ru 10 октября в 13:30
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
РИА Новости 15:12
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол
Дзюба побил собственный рекорд по количеству голов в отборочном цикле
Матч отборочного раунда чемпионата Европы прошел в воскресенье в Никосии и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба забил третий гол в матче, отличившись на 79-й минуте.
Sportbox.RU 15:06
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
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Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости 07:25
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Гаджеты
Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20
Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY 12:29
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Спорт
Кениец Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа.
Народные новости вчера в 08:26
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
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Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны отнестись с уважением к праву граждан страны на мирный протест.
News.ru 14:00
Политика
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
ТАСС вчера в 17:05
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
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РИА Новости 02:37
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
Курды заявили, что уничтожили 75 турецких солдат в Сирии
«Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения», - сообщает портал ANF News.
ТК Звезда вчера в 23:26
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29