Соседка 20 минут держала за руку женщину, которая выпала из окна на Большой Черкизовской улице в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, женщина 60–65 лет сорвалась с высоты 4-го этажа.

с чего всё началось

Женщина в Москве 20 минут удерживала за руку свою выпавшую из окна жилого дома на соседку. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РЕН ТВ.

Жительница Москвы 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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