Общество
Российская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
Читать в источнике
Оценить885
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Наука
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
В Китае полностью истреблена крупнейшая пресноводная рыба — китайский веслонос, или псефура.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Происшествия
В Уфе обжаловали приговор осужденным за изнасилование экс-полицейским
Политика
Иран предоставит Украине все данные для расследования авиакатастрофы
Президент Ирана Хасан Рухани заверил главу Украины Владимира Зеленского, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Хоккей
Овечкин обогнал Гретцки в бомбардирском рейтинге НХЛ
Авто
Sony представила электромобиль Vision-S
Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.
Армия и оружие
Путину показали перспективный авианосец
В ходе посещения Национального центра управления обороной в Крыму президент России, главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осмотрел макет авианосца на выставке перспективного вооружения ВМФ.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Общество
«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке подрыва экс-командира ВСУ в Харькове
Как сообщает пресс-служба СБУ, попытку подорвать одного из экс-командиров разведывательных подразделений ВСУ совершил харьковчанин, завербованный спецслужбами России.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Политика
Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке
Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
Общество
Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве
Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Происшествия
Более 80 пьяных водителей задержаны за новогодние праздники
Более 2,1 тыс. нарушений ПДД выявили сотрудники госавтоинспекции Новгородской области за нынешние новогодние каникулы.