Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
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