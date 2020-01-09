Общество
Российская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
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Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Политика
Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Здоровье
В Якутии выросло число заболевших корью
По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек.
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый герой
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.
Футбол
Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана
Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
Происшествия
В Иране представили первый отчет о крушении украинского Boeing
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться спекуляциям и дождаться первых предварительных итогов расследования случившегося.
Происшествия
Бывшего вице-губернатор Кузбасса обвинили в превышении полномочий
Уголовное дело, возбужденное по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", расследовало СУ СК РФ.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Исследование: в России сформировался антивластный консенсус
Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».