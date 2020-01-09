Общество
Российская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
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