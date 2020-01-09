Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
Читать в источнике
Комментировать626

Подробнее о событии

«Столото» назвало имя выигравшей в новогодней лотерее 1 млрд руб

РБК08:13

Первая в России лотерейная миллиардерша вышла на связь с организаторами

Известия07:48

Россиянка получила лотерейный билет на день рождения и стала миллиардершей

Lenta.ru07:20

Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь

RT на русском07:43

Стало известно имя первого в России лотерейного миллиардера

ТАСС07:34

Первая в России лотерейная миллиардерша рассказала, как получила выигрышный билет

URA.Ru08:48

В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера

РИА Новости07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Энергетика

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
РБК 10:01
Происшествия

Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 02:18
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Политика

Посольство России рекомендовало избегать места протестов в Сухуме

Sputnik Абхазия 09:56
Культура

Шнуров посвятил стихи новым фильмам «Вторжение» и «Союз спасения»

iReactor 05:13
Хоккей

Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

RT на русском вчера в 02:37
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Шоу-бизнес

Мила Йовович заметно поправилась перед родами

Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Uznayvse.ru 07:06
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Политика

В СНБО отказались озвучивать еще три версии крушения Boeing в Иране

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", основной версии пока не существует, передает "Радио Свобода".
Московский Комсомолец 10:27
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката

МИР 24 08:00
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Политика

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Известия 08:42
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Армия и оружие

В КСИРе назвали цель ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

Известия 08:49
Технологии

Apple сообщила о сканировании всех фотографий в iCloud

Коммерсантъ 09:50
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости 07:44
Игры

«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham

В конце сентября 2019 года WB Montreal начала тизерить нового Batman: Arkham, однако пыл разработчиков, к сожалению, угас после первого намёка.
Игромания.ру 10:20
Футбол

Шейдаев расторг контракт с «Динамо»

«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения.
Бомбардир.ру 10:02
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Футбол

Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Коммерсантъ 09:50
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Футбол

«Посмотрим, что можно изменить с приходом новых футболистов». Семак назвал имена двух главных новичков «Зенита»

Если надо остановится на одном матче, то очень ярким и насыщенным получился поединок в Краснодаре, который мы выиграли — 3:2.
Матч ТВ 07:29
Экономика

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Интерфакс 04:40
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное