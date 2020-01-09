Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей "Столото".
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с чего всё началось

В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера

Победительницей новогодней лотереи, выигравшей миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото". Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь.
РИА Новости07:14

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Россиянка получила лотерейный билет на день рождения и стала миллиардершей

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В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера

РИА Новости07:14
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
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После появления в интернете кадров, снятых якобы на месте крушения украинского самолета, появились предположения, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии.
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Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке

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Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
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