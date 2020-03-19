с чего всё началось

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Общество Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии, Лотар Вилер высказал мение, что пандемия коронавируса COVID-19 может пролиться еще два года, пишет РИА Новости.

Музыка Российские синхронистки поддержали группу Little Big Российские синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Вероника Калинина поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.

Общество В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Финансы Минфин начал продавать валюту из ФНБ Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Хоккей «Металлург» предложил лидерам команды понизить зарплаты ХК «Металлург» из Магнитогорска обратился к шестерым главным хоккеистам клуба с предложением снизить зарплаты для соответствия потолку зарплат КХЛ, передает РИА «Нoвости» со ссылкой на вице-президента команды Сергея Ласькова.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Общество Установлены временные правила оформления больничных Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.

Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Шоу-бизнес Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.

Наука Ученые решили по-новому объяснить хаотичность реального мира Новую теорию для объяснения случайности реального мира предложили исследователи из Великобритании, Швейцарии и Японии, сообщается в научной статье, опубликованной 18 марта на сайте phys.org.