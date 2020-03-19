Коронавирус
ТАССЖительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.Российская газетавчера в 20:42
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Жительницу Амурской области будут судить за распространение фейков о коронавирусе
Znak.comвчера в 21:01
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Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
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Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Общество
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Общество
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Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить закон о моратории на банкротство.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
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Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
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Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Футбол
«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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Ученые решили по-новому объяснить хаотичность реального мира
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Здоровье
Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае
Авто
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Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
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До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
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Случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано
Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что на данный момент на территории Саратовской области случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.