Коронавирус

ТАССТАССЖительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает
 пресс-служба УМВД по Приамурью.
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Жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе

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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

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Жительницу Амурской области будут судить за распространение фейков о коронавирусе

Znak.comвчера в 21:01

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

Российская газетавчера в 20:42

Распространившая фейк о коронавирусе жительница Свободного заплатит штраф

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

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Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае

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