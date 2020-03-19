с чего всё началось

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Энергетика Российская нефть подешевела до 19 долларов Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Экономика «Мечел» намерен продать Эльгу для реструктуризации долга «Мечел» рассматривает возможность продажи Эльгинского угольного комплекса как часть планируемой реструктуризации долга, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за 2019 год (.pdf).

Армия и оружие Турецкий конвой попал в засаду в Идлибе В настоящий момент неизвестно, кто несет ответственность за засаду, однако турецкий журналист Омер Озкизилчик (Omer Ozkizilcik) в своем Twitter-аккаунте сообщил, что на военных напали боевики «Уррас аль-Дин» — группировки, связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Общество Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.

Экономика Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.

Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.

Авто «АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.