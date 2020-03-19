Коронавирус
ТАССЖительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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с чего всё началось
В Амурской области местная жительница будет привлечена к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе в России, сообщили в четверг, 19 марта, в региональном МВД.Известия00:29
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