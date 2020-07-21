Коронавирус
Lenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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с чего всё началось
Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.161.ru02:00
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Жительница Сочи рассказала, как обезумевшие туристы занимаются сексом на пляжах
Московский Комсомолец12:59
«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58
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Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
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Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
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В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:41
Армия и оружие
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
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Пятый канал вчера в 15:42
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В Черногории объявили эпидемию COVID-19
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости, заявил кабмин.
РИА Новости 19:48
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
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NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
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Российская газета вчера в 23:43
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
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Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera 15:32
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Экономика
Трутнев: флот для авиакомпании ДФО придется брать в лизинг
Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер — полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточная авиакомпания потребует субсидирования в 30 млрд рублей, чтобы билеты оставались доступными для жителей региона.
EastRussia 19:04
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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
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Газета.Ru 14:12
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
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Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
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Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Политика
Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23