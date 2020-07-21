Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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с чего всё началось

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: как живет переполненный туристами Сочи

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.
161.ru02:00

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В Сочи пожаловались, что туристы «пустились во все тяжкие»

Газета.Ru18:48

Жительница Сочи рассказала, как обезумевшие туристы занимаются сексом на пляжах

Московский Комсомолец12:59

В Сочи рассказали о «пустившихся во все тяжкие» туристах

Взгляд.ру13:01

Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

Известия17:20

Жительница Сочи пожаловалась на «пустившихся во все тяжкие» туристов

РИА Новости12:40

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru07:29

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

АБН 17:18
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Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
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Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.
Известия 19:51
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
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Армия и оружие

В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:41
Армия и оружие

Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат

Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой

Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал вчера в 15:42
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Общество

В Черногории объявили эпидемию COVID-19

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости, заявил кабмин.
РИА Новости 19:48
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
22
Общество

NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
94
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Известия 11:08
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили 13:47
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Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera 15:32
21
Происшествия

Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
8,8K
Общество

В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку

В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
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Экономика

Трутнев: флот для авиакомпании ДФО придется брать в лизинг

Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер — полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточная авиакомпания потребует субсидирования в 30 млрд рублей, чтобы билеты оставались доступными для жителей региона.
EastRussia 19:04
Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
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Путешествия

Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха

Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
89
Общество

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
1,3K
Общество

Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду

В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
7
Политика

Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Технологии

Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office

Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews 14:21
3
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
8
Политика

Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
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