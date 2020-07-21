Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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с чего всё началось

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: как живет переполненный туристами Сочи

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.
161.ru02:00

Подробнее о событии

В Сочи пожаловались, что туристы «пустились во все тяжкие»

Газета.Ru18:48

Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

Известия17:20

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58

Жительница Сочи рассказала, как обезумевшие туристы занимаются сексом на пляжах

Московский Комсомолец12:59

Жительница Сочи пожаловалась на «пустившихся во все тяжкие» туристов

РИА Новости12:40

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru07:29

В Сочи рассказали о «пустившихся во все тяжкие» туристах

Взгляд.ру13:01
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Здоровье

Бубонная чума приблизилась к границам России

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07
36
Армия и оружие

Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии

Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Здоровье

Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе

В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
23
Происшествия

Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса

На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Наука

Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья

Чита.Ру вчера в 20:31
1
Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия 20:54
48
Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили 13:47
46
Наука

Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными

Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30
66
Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем

Kazanfirst.ru 11:21
Политика

Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева

Люди требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Жители скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».
Компания 07:24
Кино

HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»

Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
4
Общество

Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии

Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
22
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Культура

На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев

На Украине прошли съёмки короткометражного фильма, рассказывающего о казаках-геях на Запорожской Сечи.
News.ru 12:50
210
Единоборства

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей

Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
3
Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Путешествия

В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели

В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс 13:16
90
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Газета.Ru вчера в 22:23
174
Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
218
Происшествия

Глава Октябрьского района Барнаула повздорил с полицией за езду по трассе без водительских прав?

Telegram-канал «Ненегреев» приводит схожие сведения: лишенный права на управление транспортным средством глава района якобы находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции в районе Камня-на-Оби.
Банкфакс 03:44
Происшествия

Четвертый пациент, болевший коронавирусом, умер на Сахалине

Как стало известно ИА Sakh.com, в субботу 18 июля в долинской больнице скончалась 80-летняя пациентка, болевшая коронавирусом.
Сахалин.Инфо 05:42
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
627
Политика

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС 12:51
23
Происшествия

По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Единоборства

Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом

Напомним, Ян одержал 15 побед и одно поражение в ММА, Алджамейн – 19 побед и три поражения.
Evo-rus.com вчера в 06:28
5
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
429
Авто

Ford выпустила спецверсию Ford Transit для охотников и рыболовов

Основой для спецверсии, которая ориентирована на любителей охоты и рыбалки, стала грузопассажирская модификация массой 2,3 тонны.
Tvoe-avto.com вчера в 13:46
14
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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