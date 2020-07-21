Путешествия
Lenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Читать в источнике
Оценить407
с чего всё началось
Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.161.ruвчера в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи
Екатеринбург Онлайн20 июля в 10:58
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о «выходном» на диспансеризацию
Москва, 21 июля 2020, 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM вчера в 06:08
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили 20 июля в 11:13
Здоровье
Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Культура
На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи
На Украине в скором времени представят фильм о казаках-геях с Запорожской сечи.
Дни24 вчера в 10:09
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
РИАМО 01:01
Политика
Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные
Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
РИА Новости 00:59
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт вчера в 08:26
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Политика
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 05:59
Армия и оружие
Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии
Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН вчера в 20:21
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
Evo-rus.com 01:11
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В тоже время, север европейской части России, Урал и Якутия окажутся в зоне аномального тепла.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Политика
Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
Наука
Японские ученые выяснили пользу всех фаз сна для учебы
Учёный выяснил, какие стадии сна наиболее значимы для человека.
Территория новостей 00:31
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru вчера в 02:15