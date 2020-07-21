Путешествия

Lenta.ruLenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Читать в источнике
Комментировать363
с чего всё началось

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: как живет переполненный туристами Сочи

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.
161.ruвчера в 02:00

Подробнее о событии

В Сочи рассказали о ситуации с наплывом туристов

RT на русскомвчера в 22:49

Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Экономика сегоднявчера в 22:54

В Сочи пожаловались, что туристы «пустились во все тяжкие»

Газета.Ruвчера в 18:48

Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

Известиявчера в 17:20

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

РИА Новостивчера в 12:40

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ruвчера в 07:29

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи

Екатеринбург Онлайн20 июля в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон о «выходном» на диспансеризацию

Москва, 21 июля 2020, 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM вчера в 06:08
3
Авто

Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen

В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили 20 июля в 11:13
20
Здоровье

Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов

В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
27
Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
1,2K
Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Культура

На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи

На Украине в скором времени представят фильм о казаках-геях с Запорожской сечи.
Дни24 вчера в 10:09
218
Общество

Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
90
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
11
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
83
Общество

Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова

Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
РИАМО 01:01
13
Политика

Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные

Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
РИА Новости 00:59
Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
31
Футбол

«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину

Интерфакс-Спорт вчера в 08:26
1
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
713
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Политика

В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 05:59
367
Армия и оружие

Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии

Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН вчера в 20:21
1
Наука

Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

Evo-rus.com 01:11
24
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В тоже время, север европейской части России, Урал и Якутия окажутся в зоне аномального тепла.
Коммерсантъ вчера в 23:50
45
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
50
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
57
Политика

Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
53
Наука

Японские ученые выяснили пользу всех фаз сна для учебы

Учёный выяснил, какие стадии сна наиболее значимы для человека.
Территория новостей 00:31
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
72
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
1,9K
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
22
Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

Vprognoze.ru вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное