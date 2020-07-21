Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.

с чего всё началось

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.

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