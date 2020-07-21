Коронавирус
Lenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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с чего всё началось
Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.161.ru02:00
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«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Здоровье
В Казахстане отмечается улучшение эпидобстановки по коронавирусу
Власти Казахстана отмечают улучшение эпидобстановки, но до реальной стабилизации ситуации в стране еще далеко.
Аргументы недели 02:07
Происшествия
За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро среды, 22 июля, возросло до 12 152.
ИркСиб 23:04
Наука
Сильный иммунный ответ показала оксфордская вакцина от коронавируса
По словам ученых, вакцина показала эффективность и безопасность применения.
Evo-rus.com 02:38
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости 22:23
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Политика
США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости 11:46
Общество
Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.
Реальное время 02:53
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Общество
2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia
2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
Игромания.ру 12:46
Здоровье
В РФ определили регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
Чукотка является лидером среди российских регионов по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 23:25
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Армия и оружие
Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19
Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России стоит ожидать не раньше, чем через полгода.
RT на русском 22:17
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14