Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЖительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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с чего всё началось

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: как живет переполненный туристами Сочи

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.
161.ru02:00

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Жительница Сочи пожаловалась на «пустившихся во все тяжкие» туристов

РИА Новости12:40

В Сочи рассказали о «пустившихся во все тяжкие» туристах

Взгляд.ру13:01

Жительница Сочи рассказала, как обезумевшие туристы занимаются сексом на пляжах

Московский Комсомолец12:59

Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе

News.ru13:04

Жительница Сочи описала, как город живет во время наплыва туристов

Телеканал 360°09:15

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru07:29

«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 13:09
1K
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
2,8K
Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Культура

Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
171
Политика

Как в Хабаровском крае встретили назначение нового губернатора

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
VIPerson.ru 12:59
Общество

Пандемия отменила Нобелевский банкет в Стокгольме

С момента учреждения премии в 1901 году Нобелевский банкет был отменен лишь в 1907 году из-за смерти короля.
Ридус 13:49
Происшествия

2 молодых людей умерли от коронавируса в Татарстане

В Татарстане подтверждено 2 новых случая смерти от COVID-19. 11 июля умер житель Набережных Челнов 1982 года рождения.
Чистопольские известия 13:40
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Футбол

«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ

Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
147
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
1,2K
Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
61
Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
98
Армия и оружие

Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
11
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
8,4K
Экономика

Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост

Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост и преодолел снижение во время пандемии коронавируса.
Подмосковье Сегодня 15:40
Шоу-бизнес

Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине

Подписчики посоветовали исполнительнице посетить города, расположенные на берегу Балтийского моря, или навестить Алтай.
RuNews24.ru 14:49
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Политика

Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году

Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет в 2021 финансового года, который начнется с 1 октября.
News.ru 14:28
Игры

Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart

News.ru 15:02
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
642
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,3K
Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
52
Политика

Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Авто

Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора

О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Tvoe-avto.com вчера в 05:27
52
Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

РИА Новости 12:59
19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
41
Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском 12:30
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