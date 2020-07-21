Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.

с чего всё началось

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. 386

Политика Как в Хабаровском крае встретили назначение нового губернатора Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Общество Пандемия отменила Нобелевский банкет в Стокгольме С момента учреждения премии в 1901 году Нобелевский банкет был отменен лишь в 1907 году из-за смерти короля.

Происшествия 2 молодых людей умерли от коронавируса в Татарстане В Татарстане подтверждено 2 новых случая смерти от COVID-19. 11 июля умер житель Набережных Челнов 1982 года рождения. 15

Футбол «Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 1,2K

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».

Наука Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ 18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. 61

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 98

Экономика Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост и преодолел снижение во время пандемии коронавируса.

Политика Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет в 2021 финансового года, который начнется с 1 октября.

Экономика «Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии "Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.

Политика Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.