Коронавирус
ИзвестияЖительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов
Жительница Сочи Татьяна Кольцова в беседе с порталом 161.ru рассказала о том, как российский курорт справляется с наплывом туристов, и что об этом думают сами жители региона. Она отметила, что после снятия карантинных ограничений изменения происходили постепенно.
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с чего всё началось
Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.161.ru02:00
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«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи
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