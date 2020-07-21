Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.

с чего всё началось

Жительница Сочи Татьяна Кольцова в беседе с порталом 161.ru рассказала о том, как российский курорт справляется с наплывом туристов, и что об этом думают сами жители региона. Она отметила, что после снятия карантинных ограничений изменения происходили постепенно.

Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». 170

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 58

Здоровье Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 10

Экономика В России ужесточили выдачу кредиток Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. 47

Путешествия Оценено качество российских курортов Отдых на российских курортах для многодетных семей окажется мучением, считает Щипанова. 3

Культура Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000 Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. 130

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 1K

Политика Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.

Армия и оружие В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет. 45

Экономика Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. 13

Гаджеты Слух: GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti Если GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, то она же должна быть примерно на 50% быстрее GeForce RTX 2080 в играх с разрешением 4К и на 40% быстрее в играх с разрешением 1440p. 1

Технологии Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании. 2

Происшествия Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook. 48

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 817