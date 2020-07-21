Коронавирус
ИзвестияЖительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов
Жительница Сочи Татьяна Кольцова в беседе с порталом 161.ru рассказала о том, как российский курорт справляется с наплывом туристов и что об этом думают сами жители региона. Она отметила, что после снятия карантинных ограничений изменения происходили постепенно.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня. Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми.161.ru02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: екатеринбурженка — о переполненном туристами Сочи
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:58
Жительница Сочи рассказала, как обезумевшие туристы занимаются сексом на пляжах
Московский Комсомолец12:59
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Общество
Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:41
Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы 16:00
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Игры
Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam
Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 15:03
Происшествия
За пожар в общежитии Сахалинской ГРЭС осужден руководитель структуры «Мосэнерго»
В Сахалинской области осуждён руководитель филиала АО "ТЭК Мосэнерго" — управления по строительству Сахалинской ГРЭС-2.
Сахалин.Инфо 17:14
Футбол
Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Авто
SsangYong рассекретил свой первый электрокар
SsangYong рассекретил свой первый электрокар, опубликовав первые изображения. Кроме этого, в компании немного рассказали о новинке.
Tvoe-avto.com 12:21
Экономика
Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред)
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.
ИноСМИ 02:24
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews 14:21
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Авто
Компания FAW зарегистрировала в России бренд для нового кроссовера
Стало известно, что компания FAW планирует начать поставку в нашу страну новых кроссоверов Bestune T77.
32CARS.ru вчера в 11:10
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru 11:21
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
Здоровье
Глава Росздравнадзора сообщила о росте смертности в первом полугодии
В России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Коммерсантъ 18:06
Путешествия
Эксперт назвал отдых в России мучением
Отдых в Краснодарском крае сравнили с турецкими курортами. Эксперт объяснил, почему спрос на поездки в Турцию так высок.
Neva.Today 17:40
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Общество
Владелец читинской «Айпары» о своём магазине: Осипов меня победил
Власти края с 2014 года пытаются бороться с торгующим алкоголем магазином "Айпара".
Чита.Ру 09:28