с чего всё началось

Жительницу Татарстана оштрафовали по административной статье за распространение фейков о коронавирусе и закрытии Нижнекамска на карантин. Местное МВД сообщает, что женщина рассылала ложные сообщения через мессенджер. Это уже не первый подобный случай.

В Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине

Общество Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Энергетика В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой Недавно Муцениеце и вовсе продемонстрировала подписчикам свою идеальную фигуру, показав, каких результатов в спорте она добилась за последнее время.

Наука Ученые представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга Электрические и химические сигналы постоянно меняются в нашем мозгу, но для их анализа требуется высокоскоростная камера и точный микроскоп.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

Энергетика Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.