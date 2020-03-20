Коронавирус
Газета.RuВ Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине
Жительницу Татарстана оштрафовали по административной статье за распространение фейков о коронавирусе и закрытии Нижнекамска на карантин. Местное МВД сообщает, что женщина рассылала ложные сообщения через мессенджер. Это уже не первый подобный случай.
Читать в источнике
Оценить151
с чего всё началось
На жительницу Нижнекамска составили протокол по статье о распространение фейков за голосовое сообщение своим знакомым в WhatsApp, сообщили в пресс-службе МВД республики Татарстан.Новая газета03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Штраф за фейк о коронавирусе для жительницы Татарстана составил 30 тыс. рублей
Казанский репортер05:07
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Общество
В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта
18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой
Недавно Муцениеце и вовсе продемонстрировала подписчикам свою идеальную фигуру, показав, каких результатов в спорте она добилась за последнее время.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Наука
Ученые представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга
Электрические и химические сигналы постоянно меняются в нашем мозгу, но для их анализа требуется высокоскоростная камера и точный микроскоп.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским
Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.
Спорт
DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне
Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Армия и оружие
Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М
Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
Описаны новые пищеварительные симптомы коронавируса
Медики назвали неожиданный симптом коронавируса, который проявляется на ранних стадиях.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть
США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для "стабилизации рынка нефти", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.