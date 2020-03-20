Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине

Жительницу Татарстана оштрафовали по административной статье за распространение фейков о коронавирусе и закрытии Нижнекамска на карантин. Местное МВД сообщает, что женщина рассылала ложные сообщения через мессенджер. Это уже не первый подобный случай.
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с чего всё началось
На жительницу Нижнекамска составили протокол по статье о распространение фейков за голосовое сообщение своим знакомым в WhatsApp, сообщили
 в пресс-службе МВД республики Татарстан.
Новая газета03:22

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В Татарстане женщину наказали за распространение фейка по коронавирусу

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Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:49
Гаджеты

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Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
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Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Политика

Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:38
Политика

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Вести.Ru 05:19
Общество

В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой

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Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 18 марта в 12:56
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Ученые представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга

Электрические и химические сигналы постоянно меняются в нашем мозгу, но для их анализа требуется высокоскоростная камера и точный микроскоп.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским

Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.
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Спорт

DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam

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Общество

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На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
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Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости 18 марта в 06:38
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне

Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Вести.Ru 01:48
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Армия и оружие

Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М

Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Piter.tv 08:14
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Здоровье

Описаны новые пищеварительные симптомы коронавируса

Медики назвали неожиданный симптом коронавируса, который проявляется на ранних стадиях.
ToDay News Ufa вчера в 08:16
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть

США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для "стабилизации рынка нефти", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:47
Общество

В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.
РИА Новости 07:03
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

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Футбол

Сенегальский футболист Дийе: боже, спасибо тебе, что я не москаль!

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Игры

SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
CyberSport.ru 04:45
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