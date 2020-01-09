Общество

Вечерняя КазаньВечерняя КазаньЖительнице Курганской области повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек

Курганец пожаловался в соцсетях, что его 75-летней бабушке добавили к пенсии 1 рубль 10 копеек. Мужчина не назвал ни своего имени, ни имени родственницы.
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