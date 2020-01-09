Общество
Вечерняя КазаньЖительнице Курганской области повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек
Курганец пожаловался в соцсетях, что его 75-летней бабушке добавили к пенсии 1 рубль 10 копеек. Мужчина не назвал ни своего имени, ни имени родственницы.
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«Надбавка шикарная»: жительнице Кургана повысили пенсию на один рубль
Европейско-Азиатские новости02:53
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
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Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета
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Происшествия
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Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
ВСУ за сутки удвоили интенсивность обстрелов ДНР
Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив 15 боеприпасов по территории ДНР.
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Общество
В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей, вышла на связь, ею оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила счастливый билет в подарок от дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Общество
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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
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В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта «российского» Ан-124 «Руслан»
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.