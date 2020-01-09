Общество

REGNUMREGNUMВ Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек. Об этом сообщил анонимно в паблике «Типичный Курган» её внук. И пост за один день набрал более 24 тысяч просмотров.
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В Кургане пенсионерка получила надбавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

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