Общество
REGNUMВ Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек. Об этом сообщил анонимно в паблике «Типичный Курган» её внук. И пост за один день набрал более 24 тысяч просмотров.
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