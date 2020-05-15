В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

с чего всё началось

Пациентка находится в больнице, но сейчас болезнь протекает у нее тяжелее, чем в первый раз. Где и как женщина могла заразиться снова, пока неизвестно. Врачи также находятся в сомнениях, повторное ли это заражение коронавирусом.

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