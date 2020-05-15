Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЖительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Пациентка находится в больнице, но сейчас болезнь протекает у нее тяжелее, чем в первый раз. Где и как женщина могла заразиться снова, пока неизвестно. Врачи также находятся в сомнениях, повторное ли это заражение коронавирусом.
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с чего всё началось

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости02:18

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Власти Бурятии прокомментировали данные о рецидиве COVID-19 у женщины

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Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом после выписки

Восток-Телеинформвчера в 23:59

В Бурятии зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом

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В Бурятии у выздоровевшей пациентки повторно обнаружили коронавирус

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В Оперштабе прояснили ситуацию с повторным заражением жительницы Бурятии COVID-19

Московский Комсомолец Улан-Удэ06:19
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РИА Новости 08:05
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Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

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