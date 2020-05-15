Коронавирус
Российская газетаЖительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Пациентка находится в больнице, но сейчас болезнь протекает у нее тяжелее, чем в первый раз. Где и как женщина могла заразиться снова, пока неизвестно. Врачи также находятся в сомнениях, повторное ли это заражение коронавирусом.
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с чего всё началось
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.РИА Новости02:18
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В Оперштабе прояснили ситуацию с повторным заражением жительницы Бурятии COVID-19
Московский Комсомолец Улан-Удэ06:19
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