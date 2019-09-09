Происшествия
REGNUMЖительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних лиц (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.Известия00:14
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На Камчатке прокуратура начала проверку после убийства двух детей матерью
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