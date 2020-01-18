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Life.ruЖительницу Латвии возмутило использование русского языка в стране
Некоторые комментаторы считают, что такая ситуация сложилась из-за не приведённого в порядок законодательства. Государственный язык в Латвии один — латышский, несмотря на то что русский является родным для 40% населения.
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с чего всё началось
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.Lenta.ru13:41
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