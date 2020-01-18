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Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

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